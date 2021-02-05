Главу боснийского президиума допросили по делу о подаренной Лаврову иконе

Председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик дал показания по делу об иконе, подаренной министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Об этом сообщает издание Dnevni avaz со ссылкой на прокуратуру страны.

Кроме того, по данному делу уже допросили посла Боснии и Герцеговины в Москве Желько Самарджию, будут допрошены еще два члена боснийского президиума: Шефик Джаферович и Желько Комшич, указано в сообщении.

В ходе визита в Боснию и Герцеговину в декабре 2020 года Сергей Лавров посетил Восточное Сараево, где Милорад Додик преподнес ему в дар православную 300-летнюю икону, которая якобы была «найдена в Луганске». Украинское посольство в Сараево назвало икону «объектом культурного наследия Украины» и потребовало объяснить ее происхождение. На Украине возбудили дело в связи с вывозом иконы из страны. Икону передали в посольство Боснии и Герцеговины в Москве.

В МИД России заявили, что доказательств незаконности приобретения иконы последним владельцем до сих пор не предъявлено.