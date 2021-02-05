Демократы требуют от Трампа дать показания под присягой по делу об импичменте

Демократы в палате представителей конгресса США требуют от бывшего президента страны Дональда Трампа дать показания под присягой по делу об импичменте, сообщает Associated Press.

В частности, демократы просят Трампа объяснить, почему его защита оспаривает лежащие в основе обвинения факты. Запрос палаты представителей не обязывает экс-президента явиться на слушания, указано в сообщении. При этом обвинение предупреждает, что отказ от дачи показаний может быть использован для обоснования аргументов в пользу обвинительного приговора.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден, однако его предшественник республиканец Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание конгресса, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена сенатом. Процесс по импичменту начнется 8 февраля.

Ранее адвокаты Трампа заявили, что он не подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия.