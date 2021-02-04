В США готовят новые санкции против России из-за Навального

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным. Об этом сообщается на сайте республиканца Марка Рубио.

Инициативой предлагается ввести точечные санкции против российских должностных лиц за якобы вопиющие нарушения международного права.

Законопроект также предлагает американским властям выяснить, применяла ли Россия биологическое оружие. Данный документ вносится в Конгресс уже второй раз.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западным странам не нужен повод для введения санкций против России.