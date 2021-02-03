Лавров: истерика Запада из-за ситуации с Навальным зашкаливает

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что градус истерики западных стран из-за ситуации с Алексеем Навальным зашкаливает, передает ТАСС.

По его словам, события, происходящие в России, освещаются на Западе «специфично и однобоко».

«Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает», — констатировал министр.

Он отметил, что в Германии, Франции, США и других странах несогласованные акции протеста подавляются гораздо жестче, чем действуют силовики в России.

По словам Лаврова, российская сторона подготовила видеоряд, который это подтверждает, и представит его представителю ЕС по вопросам внешней политики Жозепу Боррелю.

Во вторник, 2 февраля, Симоновский районный суд Москвы вынес решение о смене условного срока Алексея Навального по делу »Ив Роше» на реальный. Он проведет в колонии 2 года и 8 месяцев.