Фургалу предъявили обвинение в окончательной редакции

Следственный комитет России в окончательной редакции предъявил обвинение экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Фургалу инкриминируется совершение преступлений по статьям — «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений, по найму, общеопасным способом», «Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по найму, с целью скрыть другое преступление» и «Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, совершенное организованной группой».

По версии СК, Фургал был организатором преступной группы, совершившей в 2004-2005 годах покушение на убийство Александра Смольского и убийства Евгения Зори и Олега Булатова.

«Причастность обвиняемого к совершению этих преступлений удалось установить в рамках работы по расследованию преступлений прошлых лет, остававшихся долгое время нераскрытыми», — сказал Петренко.

Отмечается, что остальным участникам организованной преступной группы предъявлены обвинения в зависимости от степени участия и отведенных ролей каждого в совершенных особо тяжких преступлениях.

Фургала задержали 9 июля по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, в настоящее время срок ареста продлен до 9 марта. Ранее стало известно, что у бывшей жены Фургала изъяли его охотничье ружье и ее мобильный телефон.