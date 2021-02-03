Депутат Госдумы назвал советы Госдепа США «отравой»
Семён Сонный
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Следование советам американского Госдепартамента является «отравой» для любой страны, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».
Парламентарий отметил, что США постоянно требуют от России «неприемлемых действий». При этом Бальбек напомнил, что Украина потеряла 30% территорий и «должна всему миру» из-за следования советам Госдепа.
«Я бы даже сказал, что советы от Госдепа – это отрава для страны», – подчеркнул депутат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не имеет отношения к несанкционированным акциям в России.
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