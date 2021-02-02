В МИДе обвинили Запад во вмешательстве после заявлений по Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила западные страны во вмешательстве в дела России после того, как их представители потребовали освободить приговоренного к 3,5 года тюрьмы Алексея Навального. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы уже пару недель находимся в состоянии комментариев и ответов на подобные и выпады, и заявления. Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства», — сказала Захарова.

Она посоветовала иностранным государствам заняться собственными проблемами, которых у них немало.

Ранее суд отменил условный срок Навального по делу »Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.