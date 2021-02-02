Захарова заявила, что шведский дипломат участвовал в незаконных акциях

Сотрудник посольства Швеции принимал участие в незаконных акциях протестов в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, этот инцидент обсуждался на встрече главы ведомства Сергея Лаврова и его шведской коллеги Анн Линде.

«Кстати говоря, шведский дипломат участвовал в митингах. Он там присутствовал, сегодня об этом тоже шла речь [на встрече Линде с Лавровым]», — сказала Захарова.

Он отметила, что следить за происходящем в мире — это обязанность дипломатов, «но делать это надо не как политические акции, не участвовать в митингах».

Во вторник, 2 февраля, Лавров и Линде провели переговоры в Москве. Открывая встречу, российский министр призвал честно и открыто обсудить ситуацию с Алексеем Навальным.