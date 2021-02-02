В МИДе ответили на заявление Германии по Навальному

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление Германии по приговору Алексею Навальному заявила, что Москва так и не получила от ФРГ ответа на свои запросы.

«Мы так и не получили, несмотря на многочисленные вопросы, которые были направлены по линии наших правоохранительных органов, никакого нормального ответа по сути вопросов, которыми нас пытались уличить в Берлине», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что Германия вместо того, чтобы «столько слов тратить на осуждения, призывы и требования», могла бы ответить «меньшим количеством слов и букв, что же было в суперзасекреченных анализах Навального».

Ранее суд отменил условный срок Навального по делу »Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима. Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.