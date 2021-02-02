Госсекретарь США прокомментировал приговор Навальному

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены решением о присуждении реального срока Алексею Навальному и призывают власти России освободить его. Об этом он пишет у себя в Twitter.

До этого глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил приговор, вынесенный Навальному. Аналогичное заявление сделал его коллега из Великобритании Доминик Раааб.

«Соединенные Штаты глубоко обеспокоены действиями России против Алексея Навального. Мы повторяем наш призыв к его немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению всех незаконно задержанных за осуществление своих прав», — пишет Блинкен.

Ранее суд отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима.

30 декабря 2014 года Замоскворецким судом Навальный был приговорен к 3,5 года условно по делу «Ив Роше» с испытательным сроком в 5 лет, несмотря на то, что в это время он уже был условно осужденным по другому уголовному делу.

В августе 2017 года Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о продлении испытательного срока Навального на 1 год, до 30 декабря 2020 года.

Таким образом, с начала 2015 года и до 8 июля 2019 года Навальный имел сразу два испытательных срока по двум приговорам об условном осуждении по разным уголовным делам. Навальный стал, возможно, единственным человеком в России, у которого было два условных срока одновременно.