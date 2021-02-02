Путин заявил, что соцсети стремятся извлечь прибыль «любой ценой»

Президент России Владимир Путин заявил, что социальные сети стремятся извлечь прибыль любой ценой и «плевать хотели» на пользователей, передает РИА «Новости».

По его словам, эти платформы все больше начинают «управлять сознанием» людей.

Как считает Путин, они изучают пользователей и создают вокруг них такое информационное поле, какое им выгодно. Тогда человек принимает решения, не осознавая, что им руководят.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор оштрафует соцсети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube за распространение призывов к несовершеннолетним лицам участвовать в несанкционированных акциях 23 января.