МИД Австрии объяснил присутствие дипломата на суде по Навальному

МИД Австрии сообщает, что Цель присутствия австрийского дипломата на суде по делу Алексея Навального — получить информацию о ходе разбирательства из первых рук. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суд предоставил дипломатам возможность присутствовать в качестве наблюдателей в зале заседания. Этой возможностью воспользовались около дюжины европейских дипломатов, включая одну австрийку. Причина для этого - из первых рук получить информацию о там, как проходит судебное разбирательство», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявление советника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана об Алексее Навальном призвала советника уважать международное право.

Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево 17 января.

Как стало известно, московское управление Федеральной службы исполнения наказаний 29 декабря 2020 года объявило Навального в федеральный розыск. В ведомстве пояснили, что он не отмечался по делу «Ив Роше», по которому получил условный срок. При этом ФСИН со ссылкой на публикацию в журнале The Lancet заявляет, что Навальный был выписан из немецкой клиники 20 сентября 2020 года, а уведомление о прохождении амбулаторного лечения направил в ведомство только через месяц, тем самым нарушив закон.