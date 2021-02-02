Путин и президент Аргентины обсудили коронавирус
Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес обсудили по телефону борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Альберто Фернандес поблагодарил за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V», которая активно используется в проводимой в стране кампании по массовой вакцинации населения», — говорится в сообщении.
Фернандес подчеркнул, что российский препарат высокоэффективен.
Кроме того, лидеры государств обсудили двусторонние отношения стран.
Ранее сообщалось, что президент Аргентины привился «Спутником V».
Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».