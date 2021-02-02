WP: в США сенаторов призвали запретить Трампу занимать выборные должности

Обвинители от Палаты представителей США призвали сенаторов запретить бывшему президенту Дональду Трампу когда-либо занимать выборные должности. Об этом пишет The Washington Post.

«Это не тот случай, когда запрет на участие в следующих выборах является достаточной гарантией против будущих злоупотреблений. Трамп поставил под сомнение сам процесс выборов, который должен быть защищен от него и любого, кто повторил бы его (бывшего президента) действия», — говорится в заявлении обвинителей от Палаты представителей.

Также поведение политика характеризуется как «предательство исторических масштабов».

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден, однако его предшественник республиканец Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом. Процесс по импичменту начнется 8 февраля. Политик уже назначил двух главных адвокатов.