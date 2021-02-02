В Кремле прокомментировали будущий визит Борреля в Москву

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
Global Look Press

Если глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приезжает в Москву для передачи жесткого сообщения по ситуации с Алексеем Навальным, то получит от главы МИД России Сергея Лаврова не менее жесткий ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник, 1 февраля, стало известно, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прилетит в Москву 4-5 февраля. Об этом сообщил его пресс-секретарь Петер Стано.

Представитель Кремля отметил, что Лавров готов обсуждать ситуацию с «с обитателем московского СИЗО», он не раз об этом ранее говорил.

«Готов обсуждать открыто и предельно откровенно. Поэтому если некий жесткий месседж везется, то у меня нет сомнений, что наш министр даст не менее жесткий ответ на этот жесткий месседж», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что у России есть основания полагать, что ситуация с Навальным является инсценировкой со стороны западных стран.