Кабмин Армении подал против Азербайджана жалобу в ЕСПЧ

Правительство Армении подало против Азербайджана межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека, обвиняя азербайджанскую сторону в нарушении ряда конвенций в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году и в последующий период. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление армянского представительства в ЕСПЧ.

Отмечается, что это первая межгосударственная жалоба, поданная Ереваном в ЕСПЧ.

Согласно документу, армянское правительство обвиняет Баку в лишении прав жителей Карабаха и Армении на жизнь, на защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование и тд.

В жалобе также речь идет о защите прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Нагорного Карабаха, раненых граждан и родных погибших, лиц, лишившихся собственности, представителей местных и международных СМИ.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

После нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Ранее сообщалось, что задержанных СНБ Армении военных Азербайджана освободили при помощи миротворцев РФ.