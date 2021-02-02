США могут выделить до $25 млн на укрепление судебной системы Украины
Бернст Ю.
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) планирует улучшать судебную систему на Украине, передает RT.
По его данным, ведомство готовится объявить тендер в рамках проекта «Справедливость для всех».
Предварительно, проект будет действовать пять лет. На его реализацию может быть выделено до $24,9 млн.
Через данный проект Вашингтон намерен «содействовать обеспечению всеобщей справедливости посредством усиления систем и услуг в сфере правосудия».
Агентство также планирует стимулировать запрос на проведение судебной реформы на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь.
close