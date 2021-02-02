США могут выделить до $25 млн на укрепление судебной системы Украины

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) планирует улучшать судебную систему на Украине, передает RT.

По его данным, ведомство готовится объявить тендер в рамках проекта «Справедливость для всех».

Предварительно, проект будет действовать пять лет. На его реализацию может быть выделено до $24,9 млн.

Через данный проект Вашингтон намерен «содействовать обеспечению всеобщей справедливости посредством усиления систем и услуг в сфере правосудия».

Агентство также планирует стимулировать запрос на проведение судебной реформы на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой пообещал Киеву активную экономическую и военную помощь.