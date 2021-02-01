Глава МИД Украины рассказал о «начале нового дня» в отношениях с США
Антон Демидов
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба договорился сделать более амбициозным стратегическое партнерство между Вашингтоном и Киевом в ходе первого телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом он написал в своем Twitter.
Министр отметил, что в ходе его беседы с главой Госдепа также была подтверждена важность стратегического партнерства Украины и США.
«В наших отношениях начинается новый день. Я благодарен США за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — написал Кулеба.
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