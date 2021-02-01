Эрдоган допустил, что в Турции могут разработать новую конституцию
Антон Демидов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране могут приступить к разработке новой конституции. Об этом сообщает агентство Anadolu.
«Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию», — заявил Эрдоган.
Политик в эфире телеканала NTV также отметил, что процесс «должен быть реализован прозрачно». При этом итоговый текст документа «должен быть представлен на усмотрение нации», указал турецкий лидер.
В январе Эрдоган сказал, что видит будущее Турции в Европе.
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