Эрдоган допустил, что в Турции могут разработать новую конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране могут приступить к разработке новой конституции. Об этом сообщает агентство Anadolu.

«Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию», — заявил Эрдоган.

Политик в эфире телеканала NTV также отметил, что процесс «должен быть реализован прозрачно». При этом итоговый текст документа «должен быть представлен на усмотрение нации», указал турецкий лидер.

В январе Эрдоган сказал, что видит будущее Турции в Европе.