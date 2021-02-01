Байден пригрозил Мьянме возвращением санкций

США пересмотрят свое решение отменить санкции в отношении Мьянмы, если она откажется от прогресса в направлении демократии, указано в заявлении американского лидера Джо Байдена.

«Соединенные Штаты отменили санкции против Мьянмы за последнее десятилетие на основе прогресса в направлении демократии. Отказ [Мьянмы] от этого прогресса потребует немедленного пересмотра наших законов о санкциях с последующим принятием соответствующих мер», – отметил Байден.

Американский лидер также призвал международное сообщество оказать давление на вооруженные силы Мьянмы и призвать их немедленно отказаться от захваченной власти и освободить задержанных.

Ранее представители высших органов власти Мьянмы были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности. После этого военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год и назначили врио президента.

Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн заверил, что после окончания действия режима чрезвычайного положения в стране будут проведены честные выборы.