Россия надеется на мирное урегулирование в Мьянме

Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме, указано в комментарии официального представителя российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой.

«Надеемся на мирное урегулирование ситуации в соответствии с действующим законодательством через возобновление политического диалога и сохранение устойчивого социально-экономического развития страны», – отмечается в заявлении.

Кроме того, МИД рекомендует находящимся в Мьянме россиянам избегать мест скопления людей.

Ранее представители высших органов власти Мьянмы были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности. После этого военные объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год и назначили врио президента.

Главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайн заверил, что после окончания действия режима чрезвычайного положения в стране будут проведены честные выборы.