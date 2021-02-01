Блинкен опроверг причастность США к незаконным акциям в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC News заявил, что Вашингтон не имеет отношения к незаконным протестным акциям в России.

По его словам, Москва «совершает большую ошибку», когда заявляет о причастности США к протестам.

«Дело в правительстве <...> и я думаю, что им нужно посмотреть внутрь, а не наружу», — заявил Блинкен.

До этого МИД России вручил представителю посольства США в Москве ноту протеста из-за распространения «фейков» о протестных акциях 23 января.