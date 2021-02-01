Зеленский спросил у Байдена, почему Украина еще не в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу HBO обратился к американскому лидеру Джо Байдену. Текст беседы приводит издание «Страна.ua».

«Мистер президент, почему мы до сих пор не в НАТО?» — спросил Зеленский.

По его словам, вхождение Украины в альянс позволит Киеву вернуть потерянные территории и противостоять России.

«НАТО — это мощный сигнал всем, когда говорят: Украина наша или Украина не наша, ты не в подвешенном состоянии», — отметил президент.

Он также выразил надежду, что новая администрация США поддержит Украину и позволит решить накопившиеся проблемы.

Ранее Зеленский назвал неправильным решение опубликовать запись его разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом.