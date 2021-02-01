В ГД ответили на заявление МИД Франции о недостаточности санкций против РФ

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал слова госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона о недостаточности введенных против России санкций.

По словам Бальбека, возникает впечатление, что Бон «говорит чужие слова и сам же в них сомневается».

«Сегодняшние европейские элиты на крючке у Вашингтона», — заявил депутат.

Он отметил, что Россия и Франция могу настроить диалог без угроз и санкций, если в это не будут вмешиваться США.

Ранее Бон заявил, что принятые против России санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным недостаточны и призвал направить ограничения против «Северного потока — 2».