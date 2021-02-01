В Брюсселе подтвердили визит Борреля в Москву
Карина Казанцева
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прилетит в Москву 4-5 февраля. Об этом сообщила его пресс-секретарь Петер Стано, пишет «Интерфакс».
«Визит состоится», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.
Подчеркивается, что Боррель планирует обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального.
Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия надеется на потепление отношений с Евросоюзом после приезда в Москву главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
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