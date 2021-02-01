В Брюсселе подтвердили визит Борреля в Москву

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прилетит в Москву 4-5 февраля. Об этом сообщила его пресс-секретарь Петер Стано, пишет «Интерфакс».

«Визит состоится», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос.

Подчеркивается, что Боррель планирует обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального.

Ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Россия надеется на потепление отношений с Евросоюзом после приезда в Москву главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.