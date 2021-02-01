Песков: Россия не намерена учитывать заявления США по несогласованным акциям в РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена воспринимать заявления американских политиков по несанкционированным акциям в РФ и прислушиваться к ним в дальнейшем.

Ранее, в воскресенье, 31 января, пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс заявила, что США на фоне сообщений о задержаниях на несанкционированных акциях призывают Россию соблюдать международные обязательства.

Представитель Кремля напомнил, что в воскресенье в ряде стран Европы были незаконные акции. При этом он отметил, что во многих европейских государствах акции вовсе запрещены.

Пресс-секретарь обратил внимание на то, что в этот день правоохранителям «пришлось много и тяжело работать, чтобы обеспечить правопорядок».