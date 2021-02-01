Организаторы переворота в Мьянме назначили врио президента

В Мьянме военные, которые принимали участие в совершении государственного переворота, назначили кандидата на пост врио президента страны. Об этом сообщает портал Irrawaddy со ссылкой на военные телеканалы.

На этот пост был назначен вице-президента Мьинт Шве, который являлся главой государства в 2018 году. При этом всю государственную власть получил главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аунг Хлайну.

По данным СМИ, участники переворота объясняют такие действия 418 статьей конституции страны, согласно которой данный путь смены власти возможен при введении в стране ЧП.

Ранее представители высших органов власти были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности в стране. После этого военные в Мьянме объявили ЧП сроком на год.