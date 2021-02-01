Зеленский назвал штурм Капитолия «сильным ударом» для демократии США

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события со штурмом Капитолия в Вашингтоне. Об этом сообщает телекомпания HBO и портал Axios.

Глава государства отметил, что события 6 января нанесли «серьезный удар» по демократии США.

По словам политика, он был «шокирован и удивлен», поскольку не мог представить, чтобы «что-то подобное» произошло на американских территориях.

«Мы привыкли считать, что у США есть идеальные демократические институты, где власть передается спокойно. <...> Мы понимаем, что такое может случиться в мире, но то, что это может произойти в США, — никто этого не ожидал», — подчеркнул Зеленский.

Политик добавил, что это свидетельствует о том, что в политической системе страны есть изъяны.

Украинский лидер заключил, что не хотел видеть стрельбы, переворота и гибели людей, поскольку это осложнило бы восприятие США в качестве «символа демократии».

На прошлой неделе полиция Капитолия выступила с просьбой оставить забор вокруг здания Конгресса США навсегда.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором должны были утвердить итоги минувших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. По последним данным, обвинения были предъявлены 55 участникам осады.