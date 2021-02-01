Трамп назначил двух главных адвокатов для процесса по делу об импичменте

Экс-президент США Дональд Трамп выбрал двух адвокатов, которые должны возглавить его команду юристов в рамках процесса по делу об импичменте. Об этом сообщает Axios.

В офисе бывшего главы государства отметили, что этими юристами стали Брюс Л. Кастор-младший и Дэвид Шен. При этом последний уже работал вместе с Трампом во время подготовки к судебному разбирательству. Все участники команды республиканцы считают проведение процедуры импичмента неконституционным.

Уточняется, что политик принял такое решение после ухода из его команды Бутча Бауэрса и Деборы Барбье. Позднее выяснилось, что команду экс-президента также оставили Джонни Гэссер, Джош Ховард и Грег Харрис.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте Трампу, она будет рассмотрена Сенатом.

Процесс по импичменту Трампа начнется 8 февраля.