Белый дом выразил беспокойство в связи с ситуацией в Мьянме

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала ситуацию в Мьянме, где неизвестные произвели задержание президента Вин Мьин и госсоветника страны Аун Сан Су Чжи. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она выразила обеспокоенность в связи с напряженной обстановкой.

По ее словам, военные Бирмы предприняли такое решение для препятствования передачи власти демократическим путем.

Псаки подчеркнула, что президент США Джо Байден проинформирован о происходящем. Она также заявила, что США могут предпринять меры в отношении тех, кто арестовал представителей высших органов власти Мьянмы.

Ранее представители высших органов власти были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности в стране. После этого военные в Мьянме объявили ЧП сроком на год.