Зеленский высказался о публикации США расшифровки его разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию расшифровки его разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает портал Axios.

По его словам, американская сторона поступила неправильно, обнародовав запись.

Он указал, что публикацию совершила не Украина.

«Я бы никогда этого не допустил… Это был первый серьезный разговор между двумя президентами, между двумя стратегическими партнерами», — подчеркнул Зеленский.

Политик также добавил, что ни одна из сторон не имеет права публиковать расшифровки таких переговоров.

Ранее агентство Associated Press назвали причину исчезновения записей переводчика со встречи Трампа и президента России Владимира Путина.