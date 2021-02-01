Медведев заявил, что его не беспокоит протестная активность

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru», заявил, что его, как лидера правящей партии, не сильно беспокоит протестная активность в регионах России.

При этом он уточнил, что речь идет только о случаях, когда «эта протестная активность осуществляется в установленных законом рамках».

«Совершенно нормально, когда люди высказывают свою гражданскую позицию. Люди имеют право высказать власти все, что они думают. Они имеют право на недовольство деятельностью власти. Они могут принять решение о голосовании за любую партию и высказать свою позицию. Это нормальный, легальный способ проявления своей гражданской позиции. Это совершенно нормально», — сказал он.