Медведев оценил перспективы «Единой России» на выборах в Госдуму

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев считает, что возглавляемая им партия «Единая Россия» имеет все шансы на то, чтобы по итогам осенних выборов в Государственную Думу, получить большинство. Об этом он сказал в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Медведева, для достижения этой цели партии «нужно много работать». «Насчёт конституционного большинства, наверное, и это возможно, но для этого «Единая Россия» должна завоевать симпатии очень большого количества людей. Потенциально это возможно, мы это делали, и люди оказывали нам такое доверие», — добавил он.

При этом, по мнению зампреда Совбеза, сейчас в стране несколько иная ситуация, что связано в первую очередь с пандемией коронавируса.

Медведев отметил, что в этих обстоятельствах его партия должна сосредоточиться не столько на предвыборной агитации, но на «обычной нормальной помощи людям».

«Ведь мы недаром проводили волонтёрские мероприятия, и проводим, совсем недавно вот были. Это же на самом деле абсолютно такая честная каждодневная работа. Знаете, люди, которые занимаются такой добровольческой активностью, они в самую последнюю очередь думают о результатах выступления «Единой России» на выборах», — сказал он, выразив при этом надежду, что «гражданам нашей страны такого рода деятельность партии видна».