Медведев: пандемия оживила идею о четырехдневной рабочей неделе

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев считает, что пандемия «оживила» его идею о четырехдневной рабочей неделе. Таким мнением он поделился в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, эта идея «ценна сама по себе», поскольку «человечество движется в сторону, когда должно быть больше пространства, для того чтобы жить, для того чтобы отдыхать, для того чтобы правильным образом строить свой рабочий день».

При этом политик указал, что «пандемия внесла свои краски в эту историю»: «Понятно, что значительная часть людей перешла на удалёнку и действительно трудится уже не пять, а четыре дня и по другому графику, а кто-то вообще иначе строит свой рабочий день».

Медведев выразил уверенность, что власти еще вернутся к идее «четырехдневки».