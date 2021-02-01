Медведев пожаловался на пометку Twitter к его аккаунту

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых был корреспондент «Газеты.Ru», возмутился тем, что социальная сеть Twitter пометила его аккаунт как государственный.

«Притом, что вообще-то я там не регистрировался как государственное лицо, и он даже не связан с моей прямой деятельностью. Но они так посчитали правильным сделать. Причём они это сделали в отношении стран, с которым не очень простые отношения. А в отношении собственных политиков они такого не сделали», — посетовал политик.

Медведев отметил, что политика администраций соцсетей становится все более политизированной.

«Абсолютно циничная позиция, да еще и связанная с вмешательством во внутренние дела другого государства», — возмутился он.

По его словам, принятие подобных решений можно было бы понять со стороны, например, американской администрации, которая является политическим органом, но не со стороны корпоративных игроков.

«Здесь надо договариваться о правилах. Иначе рано или поздно это создаст серьёзное напряжение. Недаром мы законы на эту тему принимали», — заключил он.