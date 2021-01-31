Песков: потенциал отношений России и Евросоюза «выбросили в помойку»

Потенциал отношений между Россией и Европейским союзом «выбросили в помойку», считает пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков. Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Совершенно необдуманно и необоснованно просто сейчас выбросили в помойку. Имеется в виду потенциал отношений между Россией и Евросоюзом», – отметил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что перед сторонами стоит огромное количество вызовов, они диктуют необходимость продолжения диалога.

«Но каждый день мы слышим те заявления, которые мы слышим, и нам это не нравится», – заключил Песков.

Ранее замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко пояснил, что создание Евросоюзом многочисленных «горизонтальных» санкционных механизмов препятствует экономическому сотрудничеству России и ЕС.