Кремль: Россия предложила Байдену разговор через несколько дней после инаугурации

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал, что Россия вышла с инициативой разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена через несколько дней после инаугурации. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин.» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

«Буквально через несколько дней, да», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

При этом он пояснил, что это стандартная дипломатическая практика, «когда формулируется предложение о проведении разговора, заявляется о тех темах, которые планируется поднять в общем, без деталей», а затем ожидается ответ противоположной стороны.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры 26 января. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Ранее Песков назвал беседу «рабочей и откровенной», она длилась чуть больше 45 минут. Он напомнил, что Путин и Байден уже виделись в 2011 году в Москве. Тогда, по словам пресс-секретаря, они договорились говорить друг с другом честно.