Член ОП назвал госизменой призыв ФБК* к США ввести санкции

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич назвал госизменой обращение Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)* к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против россиян, передает РИА «Новости».

По его мнению, в России необходимо принять аналог закона Логана.

«Конечно, эта ситуация абсолютно вопиющая. Здесь речь идет абсолютно о госизмене, во-первых. Во-вторых, я напоминаю, что Общественная палата выступила инициатором принять в России аналог американского закона Логана», — заявил Малькевич.

Суть этого закона, как напомнил общественник, состоит в том, «что подвергаются реальному уголовному преследованию люди, которые сотрудничают с зарубежными государствами с целью причинения вреда своей стране».

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также заявил, что призыв ФБК* к США ввести санкции против россиян «попахивает» изменой родине.

«Фонд борьбы с коррупцией»* призвал президента США Джо Байдена ввести санкции как минимум в отношении восьми высокопоставленных россиян.

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

