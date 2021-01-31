Джабаров: призыв ФБК* к Байдену ввести санкции «попахивает» изменой родине

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что призыв ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов)* к США ввести санкции против россиян «попахивает» изменой родине, передает РИА «Новости».

«Это попахивает изменой родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» — заявил Джабаров.

По его мнению, это должно получить жесткую реакцию со стороны ФСБ и Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что «Фонд борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов)»* (ФБК) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции как минимум в отношении восьми высокопоставленных россиян.

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.