NBC узнал, что Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

Президент США Джо Байден в понедельник, 1 февраля, выступит с первой большой речью. Политик расскажет о внешнеполитическом курсе страны под его руководством, сообщил NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник.

Как рассказал собеседник телеканала, Байден обрисует свое видение внешней политики, направленной на «восстановление места» США в мире.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что отношения России и США при Байдене будут сложными.