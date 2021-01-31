В Эстонии заявили, что изучать русский язык бесперспективно

Известный в Эстонии журналист Прийт Хыбемяги считает, что дети в стране не должны учить русский язык, поскольку Россия является недружественной страной. Об этом он заявил изданию Postimees.

Он отметил, что в Эстонии существует только один государственный язык — это эстонский язык.

По словам представителя СМИ, Россия для «Эстонии является довольно недружественной страной, каких-то особых дел с ней не ведется». Хыбемяги утверждает, что РФ «постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии», поэтому каких-либо перспектив для изучения русского языка нет.

По мнению журналиста, нужно учить английский, немецкий, французский, испанский языки.

Хыбемяги также заявил, что дети после окончания школы не могут разговаривать на русском и читать в оригинале русских классиков, к примеру Тургенева и Гоголя, потому что есть хорошие переводы на эстонский язык.