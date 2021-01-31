В Киеве заявили, что Донбассу необходима «нежная украинизация»

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь выразил мнение, что реинтеграция Донбасса сопряжена с «дерусификацией», в связи с чем Киеву следует создать условия для «нежной украинизации» региона. Об этом он сказал в интервью «Пятому каналу».

По его словам, социология может подтвердить, что русский язык присутствует в основном в областных центрах, «то есть это язык урбанистики».

Креминь отметил, что в преимущественном большинстве сельское население является «исключительно украиноязычным».

«Я могу это сказать и по югу, и по востоку Украины, западу и другим регионам», — сказал он.

Как заявил Кремень, «абсолютно правильно подтвердили некоторые жители Донецкой и Луганской областей, что они не русскоязычные, а русифицированные». По его словам, поэтому вопрос реинтеграции Донбасса — «это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации».

«Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», — добавил уполномоченный по защите государственного языка Украины.

Он считает, что для этого «нужно общаться с ними на языке любви, уважения, доверия, уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая». Как утверждает Креминь, на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса люди общаются на украинском, «но пока на кухне».

16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно этой норме, всех работников сферы обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.