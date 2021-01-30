Путин и Алиев обсудили Центр по контролю за прекращением огня в Карабахе

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили работу российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«В ходе состоявшегося телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев приветствовали начало работы открывшегося сегодня на территории Азербайджана совместного российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта», — говорится в сообщении.

Лидеры ожидают, что центр поспособствует дальнейшей стабилизации ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе и соблюдению договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Также Путин и Алиев затронули вопросы российско-азербайджанских отношений.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Ранее в Азербайджане объявили о начале работы российско-турецкого мониторингового центра.