США не будут ослаблять санкции против России из-за Крыма и Донбасса

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Запад не будет ослаблять санкции против России, введенные из-за Крыма и Донбасса.

По его словам, позиция США остается неизменной за последние семь лет.

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться, – мы с этого начали разговор, – мы будем продолжать», — сказал дипломат в эфире телеканала «Дождь».

Он добавил, что такие союзники и партнеры США, как Германия и Франция «глубочайшим образом привержены такому решению проблемы», которое справедливо для Украины и ее граждан.

Салливан отметил, что подход Вашингтона к Украине и к Минским соглашениям остается прежним.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности обсуждать с Россией все проблемные вопросы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.