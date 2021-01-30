На перешедших под контроль Баку территориях в Карабахе создаются госструктуры

Азербайджан создает структуры местных исполнительных и других государственных органов власти на перешедших под его контроль территориях в Нагорном Карабахе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров страны.

Отмечается, что центральные, местные исполнительные и другие госорганы до 1 марта должны представить в министерство экономики и финансов предложения по требуемым им для создания структур в регионе средствам.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя нескольких попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.