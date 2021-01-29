Советник Байдена: отношения России и США будут сложными

Отношения России и США при новом американском президенте Джо Байдене будут сложными. Об этом заявил советник главы США по нацбезопасности Джейк Салливан, пишет РИА «Новости».

Салливан назвал подход Байдена к отношениям с Россией «лишенным иллюзий, жестко продуманным и практичным».

«Они (отношения РФ и США) будут полны вызовов и сложны, поскольку Россия представляет собой угрозу по многим направлениям», — сказал советник.

По его словам, Вашингтон имеет несколько обвинений против Москвы: хакерские атаки, ситуация с Алексеем Навальным, вмешательство в выборы и предполагаемые награды за американских солдат в Афганистане.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали первого разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.