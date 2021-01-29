Псаки: в разговоре с Путиным Байден поднимал тему Навального

Бернст Ю.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал к освобождению блогера Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Как публично делала это на протяжении последних недель наша команда», — отметила Псаки.

Она отказалась привести детали состоявшегося на этой неделе разговора лидеров двух стран.

Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево 17 января, когда возвращался из Германии. В Федеральной службе исполнения наказаний объяснили, что задержание проводилось на основании постановления о его объявлении в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока. Суд признал законным 30-дневный арест Навального.