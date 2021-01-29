Пелоси заявила о «внутренних врагах» в Конгрессе США

Спикер Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что в Капитолии появились «внутренние враги», пишет The Independent.

Она намерена получить дополнительное финансирование из бюджета для защиты здания Конгресса.

По словам Пелоси, после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа многие конгрессмены беспокоятся о своей безопасности. Законодательный орган может столкнуться не только с внешней, но и с внутренней угрозой, считает она.

«Это значит, что у нас есть члены Конгресса, которые хотят принести в здание оружие и которые угрожали расправой другим членам Конгресса», — заявила политик.

Это, по мнению Пелоси, является основанием для увеличения расходов на систему безопасности Капитолия.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги минувших выборов.

В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека. Кроме того, пострадали больше 50 полицейских, несколько человек с серьезными травмами были доставлены в больницу.