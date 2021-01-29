Песков: вопрос о присоединении Донбасса к России не стоит на повестке дня

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отреагировал на слова Маргариты Симоньян о необходимости присоединить Донбасс к России.

Представитель Кремля заявил, что она является медиа-менеджером и журналистом и не выражает государственную позицию.

Он также добавил, что вопрос о присоединении Донбасса к России не стоит на повестке дня.

Песков подчеркнул, что Россия занимает последовательную и ответственную позицию в вопросе урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, страна отстаивает интересы русскоязычного населения на Донбассе и защищает россиян.

28 января Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, заявила, что жители востока Украины «хотят жить у себя дома» и «иметь возможность быть русскими», и призвала Россию присоединить этот регион.