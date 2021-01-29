Лукашенко указал на желание других стран решить свои проблемы за счет белорусов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что иностранные государства хотят разрешить свои проблемы за счет белорусских граждан. Об этом сообщает Sputnik Белоруссия.

В рамках встречи со студентами политик отметил, что интересы народа Белоруссии не учитывают за рубежом.

«Неужели кто-то всерьез думает, что там, за границей, сильно озабочены интересами нашего народа? Не до Белоруссии им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов — это тема», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, градус политизации граждан достиг высшей точки кипения в 2020 году. Однако он отметил, что главное не то, кто и где за границей «подогревал» общество, а то, что белорусы «позволили себя подогреть».

Ранее Лукашенко заявил о готовности защищать страну «на танке, БМП, с автоматом в руках».

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.